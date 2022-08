MANDRAGORA LA RISOLVE, JOVIC DA BOMBER VERO. OK KOUAME

GOLLINI - Impeccabile fino all'occasione del corner che porta al 2-2. Bene con i piedi ed in porta ma l'errore rischiava di essere sanguinoso, 5,5.

BIRAGHI - Partita senza lode e senza infamia per il capitano che si rende pericoloso su una punizione pressoché perfetta salvata da Radu, 6.

MILENKOVIC - Sbaglia molto poco in difesa ma si addormenta un po' sul corner del 2-2, 6.

QUARTA - Non perfetto in marcatura sul gol di Okereke, soffre molto anche Dessers soprattutto nel finale, 5.

BENASSI - Bene in fase offensiva, meno in fase difensiva. Da un suo errore nasce il corner del 2-2, 6 (dal 25' st DODO - Tocca pochi palloni ma spinge molto sulla destra, 6).

BONAVENTURA - Tra i migliori, sempre pulito in impostazione e perfetto nel gol che sblocca la gara, 7.

AMRABAT - Ottima partita che dà ordine alla squadra e permette spesso di alzare il baricentro, 6,5 (dal 32' st - MANDRAGORA - La risolve lui con un tiro-cross dopo che già era entrato con personalità, 7) .

MALEH - Motorino perpetuo del centrocampo viola, sbaglia una grande occasione di testa a porta vuota nel primo tempo ma si fa trovare spesso tra le linee, 6 (dal 25' st ZURKOWSKI - Comincia male ma poi alza il livello delle sue giocate, 6).

SOTTIL - Spina nel fianco costante per la difesa della Cremonese, trova l'acuto solo con l'assist per il gol di Jovic ma è comunque sempre pericolo, 6,5 (DAL 40' ST NICO GONZALEZ - Entra e fa quello che gli chiede Italiano: spinge e crea occasioni, 6).

JOVIC - Giocatore trasformato rispetto alle amichevoli: corre, lotta e segna una rete da attaccante vero. Nel secondo tempo solo un intervento miracoloso di Quagliata gli nega la doppietta, 7.

KOUAME - È la grande sorpresa dello scacchiere di Italiano e lui non delude: nel primo tempo non solo fa sponda numerose volte ma al 16' si accende e regala un cioccolatino a Bonaventura per il gol dell'1-0. Protagonista anche con un grande lancio nel 2-1, nel secondo tempo prosegue nella sua ottima partita, 7 (dal 32' st SAPONARA - Gioca bene sulla fascia in un momento di forte spinta per la Fiorentina, 6) .