MACIA A FV, Borja gioca bene dietro le punte

A parlare di Borja Valero in esclusiva a Firenzeviola.it è Eduardo Macia, l'ex direttore tecnico viola che lo ha portato per la prima volta a Firenze: "Borja è nato come trequartista ed ha giocato in quel ruolo fino al suo ultimo anno a Villarreal, quando poi l’ho portato a Firenze. Era un trequartista molto dinamico, aveva sia la qualità che tanta quantità, poi è diventato un po’ più ibrido, un misto tra un 6 dinamico e un numero 8 di riferimento. Però credo che per lui sia più facile per lui giocare dietro le punte, tanto è così intelligente che poi lui cerca il “suo ruolo ogni partita”.