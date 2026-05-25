Lutto nel mondo dei tifosi viola: è morto a 91 anni il super tifoso Marcello Mammoli

Lutto nel mondo dei tifosi viola: è morto a 91 anni il super tifoso Marcello Mammoli
Ieri alle 20:52Notizie di FV
di Redazione FV

È un giorno triste per la Fiorentina e per i tifosi viola che perdono un personaggio storico: se ne è andato a 91 anni Marcello Mammoli. Classe 1934, era super tifoso della squadra viola tanto da detenere il record di trasferte al seguito della squadra viola fin dal marzo 1970.

Tempo fa confessò di aver seguito tutte le trasferte europee da quella data, un record che lo ha portato a girare per l'Europa al seguito della Fiorentina assieme al suo Viola Club ‘Da Verrazzano', di cui era presidente. Da sempre attaccato alla maglia viola, solo qualche tempo fa raccontava: "La trasferta che ricordo più volentieri? Un po’ tutte, ma certo per citarne una direi la vittoria a Wembley con gol di Batistuta nel 1999 con l’Arsenal"..