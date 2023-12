LUCCHESI A RFV, Serve un esterno sinistro che segni

FirenzeViola.it

L'ex dirigente della Fiorentina, oggi Direttore Generale dello Spezia, Fabrizio Lucchesi, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio FirenzeViola, spendendo qualche parola su Nzola e sul mercato di gennaio. Questa una delle notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it. Vi riportiamo alcune delle sue dichiarazioni: "Nzola non sta dando tutto quello che può dare alla causa probabilmente. Però se la Fiorentina lo vuole vendere al meglio a gennaio, non è utile criticarlo e attaccarlo in diretta nazionale. Potrebbe essere anche un ultimo tentativo per provare a scuoterlo e magari ottenere qualche risultato. Questo è un messaggio poi anche per i compagni, ovvero che nessuno è intoccabile. E' un messaggio costruttivo questo. Io trovo giusto stimolare i giocatori e aiutarli a prendersi le proprie responsabilità".

Quale può essere l'esterno sinistro giusto? Laurientè, Insigne, cosa ne pensa?

"Trovo giusto puntare su un esterno sinistro che possa segnare. Insigne è un ragazzo serio ma sta giocando in un campionato con ritmi diversi oggi in America. A gennaio ti devi accontentare, non è come nel mercato di giugno. Sicuramente i viola vogliono costruire e quindi penso preferiscano un profilo più fresco".