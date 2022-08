LUCCA, L'agente a RFV: "Parlato anche con Pradè"

Tra le notizie più lette di oggi c'è anche l'intervista (LEGGI QUI l'integrale) di Antonio Imborgia, agente di Lorenzo Lucca, che a Radio FirenzeViola ha rivelato un aneddoto che lega il suo assistito ad un papabile trasferimento passato nella Fiorentina: "In Italia l’avrei visto benissimo. Ho ricevuto diverse telefonate da Pradè nel periodo fulminante di Lucca al Pisa. Mi ha chiamato anche la Juve, con cui avevo aperto una trattativa, e l’Atalanta. Poi dopo è stato valutato come giocatore normale, abitudine che abbiamo in Italia e che non hanno all’estero. Noi abbiamo il “coraggio del giorno prima”, non abbiamo cioè il coraggio di provare a sbagliare, subire contestazioni. Tra l’altro son cose che non esistono più... Non abbiamo più il coraggio che avevamo prima: la Fiorentina prima buttava dentro Malusci, Tosto, Amerini. Ora non accade più, c’è troppo poco coraggio di puntare sui ragazzi".