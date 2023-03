LO MONACO A RFV, Cabral? Italiano fa bene a puntarci

FirenzeViola.it

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo di lungo corso, è intervenuto in giornata su Radio FirenzeViola per parlare di Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni a proposito di Arthur Cabral: "Mi sembra di rivedere la situazione di Terracciano, in continuo ballottaggio. Ma ci deve essere un titolare fisso. Cabral lotta su tutti i palloni e Italiano fa bene a puntare su di lui. Jovic? Vediamo quanto resiste a fare l'alternativa, serve un sistema nervoso abbastanza forte e ho qualche remora in tal senso. In ogni caso è un buon giocatore. Serve puntare sui giovani di grande prospettiva e qualora Jovic avesse delle problematiche la Viola troverà la giusta alternativa".

