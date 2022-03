LIVE FV, Rivivi l'avvicinamento a Fiorentina-Juventus

20.00 - Con l'annuncio delle formazioni si chiude qui il live della giornata. Su FirenzeViola.it la diretta del match.

19.42 - Il clima è già caldo nel pre-partita di Fiorentina-Juventus. Al Franchi sono tanti i tifosi che hanno preso il proprio posto sugli spalti a più di un'ora dall'inizio del match, anche e soprattutto per riservare una prima accoglienza non proprio amichevole al grande ex Dusan Vlahovic. Non si sono infatti sprecati i cori nei confronti dell'attaccante serbo e della Juventus in generale. Per poi ricoprire i bianconeri di fischi al rientro negli spogliatoi.

18:32 - Cresce l'attesa per Fiorentina-Juventus, in programma alle ore 21 di stasera. Secondo quanto riporta Rai Sport, fuori dallo stadio in questo momento è iniziata la distribuzione di 10.000 fischietti rossi e bianchi che con ogni probabilità verranno utilizzati quando Vlahovic toccherà il pallone. Un po' come era successo anche in occasione del ritorno di Salah al Franchi quando l'egiziano passò alla Roma.

17:55 - La Juventus è in ritiro a Firenze e si sta preparando in vista della gara contro la Fiorentina. Secondo quanto riporta TuttoJuve Massimiliano Allegri, stasera, si affiderà al 3-5-2: in porta ci sarà Perin. In difesa toccherà a Danilo, De Ligt e De Sciglio. A centrocampo sulla destra si muoverà Akè, in mezzo spazio a Locatelli, Arthur, Rabiot e Pellegrini. In attacco ci saranno Vlahovic e Morata.

17:45 - A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio è intervenuto il giornalista Mediaset e tifoso del Milan, Carlo Pellegatti. Queste le sue parole sulla gara di stasera tra Fiorentine e Juve: "È una partita difficile per la Juve e per l'ambiente. Ci sono diversi giocatori assenti. La partita è limitata per i bianconeri. Penso che cercherà una partita attenta, perché tra un mese può cambiare tutto, possono tornare diversi giocatori. Oggi si tratta di uscire con un buon risultato. La Fiorentina è una squadra imprevedibile, difficile da decifrare. La caratura tecnica senza Chiesa e Vlahovic è calata molto. Non basterà la rabbia dei tifosi verso Vlahovic, serve una buona Fiorentina in campo".

17:25 - L'allenatore della Primavera Alberto Aquilani ha parlato della sfida di stasera tra Fiorentina e Juventus: "Sarà una partita importante. La Juve è una squadra forte, ma quest'anno la Fiorentina se la gioca con chiunque, lo ha dimostrato. I viola scenderanno in campo con il coltello tra i denti".

17:10 - Cresce l'attesa a Firenze per la sfida di questa sera tra Fiorentina e Juventus valida per la semifinale di andata di Coppa Italia. Pochi minuti fa anche l'amministratore delegato bianconero Maurizio Arrivabene è arrivato all'hotel che sta ospitando i bianconeri, per dare la carica alla squadra in vista della partita del Franchi.

17:05 - L'ex centrocampista viola Andrea Orlandini ha parlato della partita di Coppa Italia di stasera tra Fiorentina e Juventus: "Per i gigliati è una gara difficile - dice nell'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com - qualche giocatore della Juve sarà assente ma è comunque sempre una buona squadra quella di Allegri. La Fiorentina deve cercare di vincere e stare attenta a non prendere contropiede".

16:45 - Gabriel Omar Batistuta, come mostrato poco fa dalle immagini FirenzeViola, oggi pomeriggio era a giocare a padel in compagnia dell'amico Aldo Firicano. Alla fine del match il Re Leone si è soffermato con i media presenti e queste sono state le sue parole raccolte da FV: "Spero che stasera vinca la Fiorentina, finora sta facendo bene. Italiano ha dato una bella idea di gioco". CLICCA QUI per leggere tutte le dichiarazioni dell'argentino.

16:00 - L'ex centrocampista viola Massimo Orlando, parlando a TMW Radio, si è così soffermato sull'incontro di stasera con la Juventus: "La Juve gioca male, ha risolto il problema prendendo un super-campione come Vlahovic ma continua a faticare nella costruzione del gioco. Vlahovic sta facendo miracoli. Il gioco della Fiorentina può essere determinante. Gioca un calcio propositivo e che porta risultati. Ha meno da perdere la Fiorentina. La Juve deve lottare sempre per vincere e forse la Viola ci arriva da favorita".

15:00 - Un grande ex come Borja Valero, contattato da Radio Bruno, ha raccontato le sensazioni che toccano tutta Firenze prima di una partita contro la Juventus, come stasera: “Quando sono arrivato a Firenze parlavo poco l’italiano ma quando ci avvicinammo alla mia prima partita contro la Juventus sentivo dire da tutti i tifosi solo “mi raccomando… mi raccomando…”; non capivo cosa volesse dire ma poi ho compreso bene. La gente a Firenze è molto più carica nei giorni prima del match con la Juve e tutto fa molta impressione".

14:45 - Parla Celeste Pin, a poche ore di distanza dalla partita con la Juventus. L'ex difensore della Fiorentina, a Lady Radio, spiega come la conoscenza di Vlahovic possa essere un vantaggio per i difensori viola: "I nostri centrali si sono allenati sempre con Vlahovic, le sue caratteristiche le hanno ben chiare. Per questo dico che forse è più facile marcare lui che qualcun altro".

14:30 - La semifinale d’andata di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus vedrà una speciale coreografia da parte della Curva Fiesole. Attraverso la pagina Facebook “Fuori dal Coro” ne sono state rese note le indicazioni, non prima di aver richiamato i tifosi viola alla massima collaborazione.

14:20 - Si aggrapperà anche al rendimento offensivo in Coppa Italia di Krzysztof Piatek la Fiorentina, questa sera, per provare ad avere la meglio sulla Juventus. Il polacco nel torneo ha uno score esagerato: 9 presenze, 12 gol. In questa edizione tre reti nelle due apparizioni in maglia viola.

13:50 - Massimo Paganin, ex viola e commentatore di Mediaset (impegnato questa sera nella telecronaca di Fiorentina-Juventus) ha parlato a Radio Bruno dei temi relativi alla sfida di oggi tra viola e bianconeri. Ecco le sue parole: “Quella di stasera sarà una partita aperta, la Juve ha tante defezioni e la Fiorentina sta facendo bene, mostrando di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Ci sarà un ambiente caldo, specie perché tornerà Vlahovic".

13:30 - Per i betting analyst di Olybet.it che si interessano di Fiorentina-Juventus sarà difficile sconfiggere sul terreno amico gli uomini di Italiano, con la doppia «1X» proposta a 1,50 contro il 2,45 della vittoria ospite. I bookie prevedono inoltre una partita bloccata, come successo già nel precedente in campionato, con l’Under 2,5, a 1,80, è favorito nei confronti dell’Over 2.5 offerto a 1,92. Per quanto riguarda il risultato esatto in pole position c’è l’1-1 a 6,10, si gioca a 9,50 un successo interno di misura per 1-0 mentre sale a 9,80 il colpo esterno per 1-2.

13:05 - Nel frattempo buone notizie per Commisso: la Procura Federale ha infatti archiviato le indagini in merito alle dichiarazioni del patron riportate da un articolo-ritratto del Financial Times. Dopo gli accertamenti del caso, gli investigatori FIGC hanno fatto sapere che non siano emerse fattispecie di rilievo disciplinare entro il virgolettato del presidente della Fiorentina.

12:40 - Per Fiorentina-Juventus in programma oggi - fa sapere la versione on-line de La Repubblica - sono stati dispiegati già da ieri sera circa 150 agenti a Firenze, tra servizi di sorveglianza all'hotel dove alloggia la squadra bianconera (in zona Ognissanti), un presidio fisso allo stadio Franchi e la scorta per entrambe le squadre.

12:35 - Come scrive questa mattina La Stampa, la Juve stasera a Firenze si aggrapperà a De Ligt. Sarà una partita difficile e complessa per i bianconeri: non c’è solo il ritorno di Vlahovic a tenere banco, ma la necessità di conquistare un buon risultato nella semifinale d’andata di Coppa Italia. In difesa non ci saranno Bonucci, Chiellini e Rugani e il reparto cambierà in virtù della presenza di Danilo e De Sciglio più Aké e Pellegrini sulle fasce. Che sia 3-5-2 o 4-4-2, però, cambia poco per una Juventus.

12:30 - La Fiorentina si presenterà al cospetto della Juventus, stasera, con il consueto 4-3-3. Secondo i quotidiani in edicola, sarà Terracciano a difendere i pali, davanti a Odriozola, Milenkovic, Igor e Biraghi. Nessun dubbio neppure a centrocampo, dove sono pronti Bonaventura, Torreira e Castrovilli. Infine l'attacco, in cui l'unico ballottaggio sembra essere quello tra Sottil, Ikoné e Saponara (col primo in netto vantaggio); gli altri due i titolari saranno con ogni probabilità Piatek e Gonzalez.

È il grande giorno, la data che Firenze ha cerchiato di rosso sul suo calendario fin da quando ha staccato il pass per le semifinali di Coppa Italia: questa sera al Franchi va in scena Fiorentina-Juventus, andata del penultimo turno del trofeo nazionale che i viola giocheranno per la prima volta contro l'ex di turno Vlahovic: "Non è una partita come le altre" è stato lo slogan usato in questi giorni dal club di Commisso ed in effetti la storia della Fiorentina, passata e recente, racconta questo. Firenzeviola.it con un suo LIVE straordinario seguirà passo passo la marcia d'avvicinamento alla super sfida di questa sera, dove sono attese quasi 30mila persone, in uno stadio che sarà blindato dalle forze dell'ordine a causa dei recenti attriti che ci sono stati tra le due tifoserie. Segui la lunga diretta con noi, vivi il tuo Fiorentina-Juventus su FV!