LIVE FV, JUVENTUS-FIORENTINA 1-0: FINISCE QUI A TORINO

20.00 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

19.58 - Arriva dunque un'altra sconfitta per la Fiorentina di Italiano, che non gioca male ma sbaglia veramente troppo in impostazione. Da uno dei tanti regali viola nasce la rete dell'1-0 di Rabiot che decide la sfida, poi un gol annullato a Vlahovic e uno a Castrovilli nel finale che strozza l'urlo in gol. Per l'ennesima volta ci sarà da leccarsi le ferite.

90' +6' - FINISCE QUI. La Fiorentina perde ancora, è 1-0 per la Juventus. Decide una rete di Rabiot.

90' +6' - Cross sbagliato da Castrovilli. Palla sul fondo.

90' +4' - Mentre arriva la conferma che si va avanti almeno fino al 96', Saponara fa fallo in area provando una rovesciata.

90'+2' - Kean sbaglia a tu per tu con Terracciano, ma era in posizione di fuorigioco.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero, da valutare quando partiranno.

90' +1' - GOL ANNULLATO. Fuorigioco di Ranieri, incredibile.

90' - VAR che sta valutando la posizione di Ranieri, forse effettivamente al di là di tutti.

89' - Proteste Juve per una trattenuta in area di Ranieri, il pallone esce e Castrovilli scarica in porta un destro pazzesco. Momenti di tensione allo stadium.

89' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOLLL!!! CASTROVILLI PAREGGIA CON UN BOLIDE!!

88' - Giallo per Kostic che scalcia Terzic, bravissimo ad uscire in mezzo a tre.

86' - Giallo per Bremer che strattona in contropiede Castrovilli.

85' - Terracciano allontana con i pugni un corner. La Fiorentina ha un linguaggio del corpo che non fa ben sperare.

83' - Cambio nella Juventus: entra Paredes al posto di Chiesa.

82' - Jovic ad un soffio dal pareggio! Spizza di testa un cross di Terzic, ma il pallone termina fuori di pochissimo. Forse l'occasione più grande del match per la Fiorentina.

80' - Fiorentina che opera un triplo cambio: dentro Cabral, Saponara e Terzic al posto di Nico Gonzalez, Bonaventura e Dodo.

77' - Castrovilli cade dopo un contatto con Danilo al limite dell'area, per l'arbitro non c'è nulla.

76' - Cambio nella Juventus: entra Fagioli al posto di Di Maria.

75' - Jovic pericoloso su un colpo di testa di Bonaventura ravvicinato, colpisce male ma era comunque in fuorigioco.

73' - Amrabat ci prova da lontanissimo dopo aver strappato il pallone a Di Maria, ma calcia centrale. Blocca Szczesny.

72' - La Fiorentina mostra delle azioni che raramente si vedono in Serie A. Una buona azione viene vanificata da un passaggio di tre metri di Castrovilli per Biraghi troppo lungo.

71' - Chiesa! Si libera sul destro al limite dell'area ma strozza troppo il tiro. Palla fuori, ma la Fiorentina non c'è in difesa.

68' - Sbaglia ancora Kean! Ancora solo davanti a Kean sul corner non riesce a colpire il pallone.

67' - Un altro regalo di Dodo! Terracciano salva su Kean, tutto solo davanti al portiere dopo un rinvio ribattuto di Dodo.

65' - Un cambio per parte: nella Juventus entra Kean al posto di Vlahovic, nella Fiorentina Jovic al posto di Ikoné.

64' - Rischia Bonaventura con una spallata a Rabiot. L'arbitro decide, anche giustamente, di non estrarre il giallo.

62' - Kouame ci prova da lontanissimo! Palla che termina alta sopra la traversa.

62' - Cambio nella Fiorentina: entra Castrovilli al posto di Duncan.

61' - GOL ANNULLATO! Fuorigioco di Vlahovic che dunque era al di là dell'ultimo uomo: si resta sull'1-0!

60' - Fiorentina imbarazzante in difesa, lascia spazio a Kostic che imbuca per Vlahovic. Milenkovic tiene in gioco tutti e l'attaccante supera Terracciano con un tocco sotto. Poi non festeggia e chiede scusa.

60' - SEGNA LA JUVENTUS, RADDOPPIO DI VLAHOVIC. Che non festeggia.

59' - Duncan bravissimo a fermare Vlahovic nell'uno contro uno. Le squadre fanno a gara a chi fa peggio.

58' - Fiorentina che prova a riversarsi in avanti, il problema è che fa fatica a fare anche le cose più semplici.

54' - Un paio di giocate francamente inspiegabili di Ikoné, che prima scivola in contropiede e poi crossa direttamente su Szczesny.

52' - Biraghi in scivolata salva su un cross pericoloso di De Sciglio.

50' - Nico non arriva per due volte su due cross di Kouame! Erano due ottime occasioni per la Fiorentina, vanificate però.

48' - Giallo per Bonaventura che allarga il piede per coprire il pallone e colpisce Di Maria.

45' - SI RIPARTE! Senza cambi per le due squadre.

--- INTERVALLO ---

45' +2' - FINE PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0, decide Rabiot per ora.

45' +1' - Ikoné calcia malissimo con il destro tutto solo in area su cross di Nico Gonzalez.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

44' - Contropiede pericolosissimo della Juventus propiziato da una caduta di Amrabat che poteva fermarlo. Palla in mezzo di Chiesa allontanata da Biraghi prima che ci arrivi un attaccante bianconero.

42' - Ancora storie tese, stavolta tra Vlahovic e Biraghi. Infuriato il capitano viola.

40' - Fiorentina che paga i tanti errori in impostazione nonostante una partita fin qui giocata sostanzialmente alla pari.

36' - Locatelli salva su Ikoné! Bel tiro al volo del francese che viene salvato da Locatelli da terra. Il pallone era diretto all'angolino.

34' - Dodo e Nico Gonzalez combinano l'ennesima frittata, Di Maria in area pesca Rabiot tutto solo e il colpo di testa viene respinto da Terracciano appena dopo la linea di porta. Era impossibile pensare di non prendere gol facendo così tanti errori in impostazione.

34' - GOL DELLA JUVENTUS. HA SEGNATO RABIOT SULL'ENNESIMO REGALO DELLA FIORENTINA.

31' - Giallo per Duncan che da dietro spinge un po' De Sciglio che cerca platealmente il fallo. Severo qui l'arbitro, se paragonato agli interventi della Juventus...

28' - Primo tiro della Fiorentina con Duncan che calcia male dal limite e spreca un'ottima occasione. Palla a Szczesny.

26' - Bella azione di Kouame che viene fermato da Bremer in area. La Fiorentina non sta giocando male se non regalasse un'azione offensiva ogni 7-8 minuti.

23' - Altro gol mangiato da Kostic, su un altro regalo della Fiorentina! Milenkovic scivola in area prima di rinviare e fa passare il pallone, Kostic tira da due passi ma Terracciano riesce a salvare.

19' - Giallo per Alex Sandro per un altro intervento in ritardo su Nico Gonzalez in scivolata.

17' - Ancora nervi tesi con una spallata a gioco fermo stavolta di Vlahovic su Ranieri. Il difensore viola si infuria ma per l'arbitro è tutto ok.

15' - Palla geniale di Nico alle spalle di Alex Sandro per Bonaventura, peccato che sia leggermente lunga e finisce a Szczesny.

12' - Incredibile regalo di Nico Gonzalez, la Viola si salva! L'argentino regala palla a Vlahovic in impostazione, scarico per Di Maria che tira a botta sicura: Ranieri devia ma il pallone finisce a Kostic che a botta sicura spara fuori. Sospiro di sollievo per Terracciano, ma che errore...

10' - Grande copertura di Ranieri su Vlahovic su un cross pericolosissimo di Kostic. Il difensore copre sul serbo e guadagna anche la rimessa dal fondo.

7' - Altra scelta dubbia dell'arbitro che non ravvisa un evidentissimo fallo di Kostic su Dodo. Il contropiede della Juventus viene fermato da Ranieri.

5' - Bremer anticipa di un soffio Kouame! Palla che esce da un rimpallo ma il difensore bianconero anticipa il viola prima del tiro a botta sicura.

4' - Nervi tesi dopo una spallata a palla ferma di Ranieri a Di Maria. L'argentino si infuria e l'arbitro richiama il centrale viola.

2' - Fallo durissimo di Rabiot su Nico Gonzalez in ripartenza: l'arbitro all'inizio sorvola sul giallo, poi decide di estrarlo. Primo ammonito della sfida.

0' - VIA! SI PARTE ALL'ALLIANZ: primo pallone giocato dalla Juventus.

18.00 - Un minuto di silenzio in onore delle vittime del terremoto in Siria e Turchia.

Inizia il tour de force della Fiorentina da qui al termine di febbraio: una partita ogni tre giorni e nel mezzo anche la Conference League. Si comincia a Torino, contro una Juventus che vuole dare seguito alla vittoria di Salerno e provare la rimonta per la zona europea. Una zona che oramai la Fiorentina vede con il binocolo dopo la sconfitta contro il Bologna, anche se le partite contro la Juve sono sempre una storia a sè. Italiano dovrà rispondere alle tante critiche piovute in questi giorni, per farlo servirà una sorta di impresa all'Allianz Stadium. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della gara: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali della sfida.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Nico Gonzalez, Kouame, Ikoné. All. Italiano

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Rabiot, Locatelli, Kostic; Chiesa, Vlahovic, Di Maria. All. Allegri