Gosens, parole da leader dall'Inghilterra: "Pronti per una stagione importante"
Mi sento un leader, ma lo faccio in maniera molto autentica - sono le parole dell'esterno sinistro della Fiorentina, Robin Gosens, dal ritiro in Inghilterra - Lo faccio perché mi sento di fare così, sono contento che sia riconosciuto. Pioli forse ci dà più libertà rispetto a Palladino, stiamo lavorando tanto sulla fase difensiva perché cercheremo di marcare uomo a uomo. Noi stiamo alzando il livello, anche se si vede che ancora non siamo al top.
Nonostante gli errori, vedo i ragazzi carichi, pronti a fare una stagione importante". Qui l'intervista integrale.
5 motivi per sognare la zona Champions. Ioannidis alternativa perfetta per Kean e Dzeko. Miller idea per il centrocampo. Pioli, massima attenzione alla Conference fin dal play-off (con il Polissya?)
I soliti esuberi ritardano gli ultimi colpi da Champions. L'acquisto di una punta si intreccia col futuro di Kean. Comuzzo un assegno che nessuno vorrebbe incassare ma che tiene in ansia la Fiorentina. Al via i giorni di Pradè
I titolari sono ok ma le alternative non bastano. La Fiorentina esce da Nottingham con più certezze, nel bene e nel male. La squadra è incompleta, servono altri colpi per sognare. Il caso Beltran fa riflettere sul tema calciatori e società
'Mi fido di Pioli': i 5 motivi per crederci. A Leicester inciampo evitabile, Sohm è un jolly e vediamo quanta qualità aggiungerà. Sorteggio Conference ok: chi conosce gli avversari? Caso Mandragora: è più utile nel centrocampo a 3
