Gosens, parole da leader dall'Inghilterra: "Pronti per una stagione importante"

vedi letture

Mi sento un leader, ma lo faccio in maniera molto autentica - sono le parole dell'esterno sinistro della Fiorentina, Robin Gosens, dal ritiro in Inghilterra - Lo faccio perché mi sento di fare così, sono contento che sia riconosciuto. Pioli forse ci dà più libertà rispetto a Palladino, stiamo lavorando tanto sulla fase difensiva perché cercheremo di marcare uomo a uomo. Noi stiamo alzando il livello, anche se si vede che ancora non siamo al top.

Nonostante gli errori, vedo i ragazzi carichi, pronti a fare una stagione importante". Qui l'intervista integrale.