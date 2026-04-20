FirenzeViola

Lecce-Fiorentina 1-1, Tiago Gabriel pareggia i conti al Via del Mare

Lecce-Fiorentina 1-1, Tiago Gabriel pareggia i conti al Via del MareFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:20Notizie di FV
di Redazione FV

Il Lecce pareggia i conti contro la Fiorentina: è 1-1. Ci mette la firma Tiago Gabriel (71'), che di testa su calcio d'angolo anticipa Ndour e mette in rete a due passi da De Gea. Non una fase brillantissima per la Viola che nel secondo tempo sta soffrendo nettamente l'intensità degli avversari salentini.