LAZZARI A FV, Nico? Italiano può valorizzarlo al top

L'ex centrocampista di Fiorentina e Udinese, Andrea Lazzari, ha commentato ieri a FirenzeViola.it l'avvio di stagione di Nico Gonzalez: "Ha fatto gol all'esordio, è dotato di molta tecnica. Per vedere le sue complete potenzialità secondo me gli va dato il tempo di ambientarsi al calcio italiano e allo stile di gioco dell'allenatore che secondo me lo può valorizzare al massimo. E' sicuramente un valore importante per la Fiorentina".

