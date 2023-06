FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Un intervento del Comune per rassicurare tutti e soprattutto proseguire l’iter necessario per l’apertura del Franchi. Mentre a Praga West Ham e Fiorentina si preparano alla finale di domani (i viola atterreranno nelle prossime ore, mentre Italiano sarà in conferenza stampa dalle 19:15) in città tiene banco l’organizzazione della serata che tutti si augurano possa finire nel migliore dei modi.

Dopo la decisione di aprire lo stadio con già quasi 30000 biglietti venduti alcune problematiche legate ai maxi schermi da installare dentro il Franchi hanno rallentato molte procedure, considerati anche gli aspetti sui quali si è espressa la Prefettura di Firenze. Una serie di passaggi che comunque tutte le componenti stanno portando avanti nell’intento generale di regalare a chi è rimasto in città una serata di passione da trascorrere al Campo di Marte.

Mentre si va completando la mappa dei locali che metteranno a disposizione schermi propri per seguire la finale Fiorentina, Comune e Prefettura proseguono nella corsa contro il tempo affinché tutto sia debitamente organizzato entro leggi e regolamenti. Un lavoro di squadra, come l’ha definito il Comune di Firenze, volto a rendere il Franchi una sorta di appendice a quanto avverrà a Praga, dove tra chi ha i biglietti e chi no saranno almeno 9000 i sostenitori viola, con la speranza che l’esito finale sia quello da tutti atteso e che a fine partita possa cominciare una festa attesa da decenni.