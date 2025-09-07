La sosta fa bene agli attaccanti viola: in attesa di Piccoli, Pioli può sorridere

È stato il focus che Firenzeviola.it ha dedicato agli attaccanti viola uno dei pezzi più letti oggi sul nostro sito. La sosta per le Nazionali ha già dato un’iniezione di fiducia agli attaccanti della Fiorentina. Siamo ancora nel pieno delle gare di qualificazione al Mondiale e alle porte della seconda giornata di questo turno settembrino, i centravanti viola possono già dirsi sbloccati: Moise Kean ha stappato la sua stagione con la maglia dell’Italia, Edin Dzeko aveva già timbrato nel ritorno del playoff di Conference ma ha rimpinguato il bottino stagionale con una doppietta di poche ore fa in maglia Bosnia, contro San Marino. Niente fuochi d’artificio, nessun botto di capodanno ma comunque due gradite notizie per gli attaccanti in primis, per Stefano Pioli in secundis.