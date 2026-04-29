La questione allenatore e lo "spoiler" sulla scelta di Paratici

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Tiene banco ormai con insistenza la questione allenatore della prossima stagione, un allenatore con cui iniziare un progetto targato in tutto e per tutto Fabio Paratici. Il nome in pole sembra essere quello di Grosso, che divide l'opinione tra favorevoli e contrari, ma non è esclusa la permanenza di Vanoli.

E a questo proposito il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni oggi ha dichiarato: "Paratici mi ha detto che resta Vanoli". C'è infine l'ex Emiliano Viviano che consiglia a Paratici di scegliere senza ascoltare la piazza.