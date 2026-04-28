FirenzeViola Paratici-Roma, cosa c'è di vero e qual è la situazione del ds viola

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Tra le notizie più lette su Firenzeviola.it nella giornata appena conclusa ci sono state quelle sugli aggiornamenti sull'interesse della Roma per Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina arrivato a Firenze solo da qualche mese. Dopo le prime voci del mattino, sono arrivate conferme sulla volontà della società giallorossa di cacciare Massara, attuale ds, e tenere anche Paratici nella rosa dei candidati da sondare per entrare nella dirigenza di un club che sta vivendo una grossa rivoluzione dopo l'addio di Ranieri.

Anche se la Fiorentina si dice per niente preoccupata visto che c'è grande unione d'intenti all'interno del Viola Park. Ugo Trani, su Radio Firenzeviola, ha rivelato però: "So per certo che Paratici ha firmato per la Fiorentina sapendo che in caso di chiamata di un club più importante avrebbe via libera". QUI le sue dichiarazioni