Qui Fiorentina, le ultime sugli infortunati: ok Gosens e Parisi, non Lamptey

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La Fiorentina si prepara a rientrare ad allenarsi domani al Viola Park dopo i due giorni di riposo concessi da Vanoli e dal suo staff a seguito della partita giocata domenica contro il Sassuolo. In questi giorni di stop per chi sta bene, al Viola Park si sono comunque visti i numerosi acciaccati di casa viola. Tra questi, a generare le sensazioni migliori sono Robin Gosens e Fabiano Parisi che lunedì con la Roma si preparano a tornare a disposizione di Vanoli.

Resta da recuperare oltre a Niccolò Fortini, out per una sindrome retto-adduttoria, e Moise Kean, per il quale è stato programmato un ciclo di doppie sedute con l’obiettivo di ridurre il dolore alla tibia, anche Roberto Piccoli. Capitolo a parte per Tariq Lamptey: il rientro era atteso a marzo, ma l’ex Brighton ha invece chiuso in anticipo la sua stagione in maglia viola, con appena due presenze all’attivo.

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