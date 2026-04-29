Ripartono gli allenamenti al Viola Park: occhi su Kean ma non solo
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Mercoledì di lavoro al Viola Park: dopo i due giorni di stacco concessi da Paolo Vanoli dopo il pari di domenica contro il Sassuolo, la Fiorentina torna ad allenarsi stamani nel centro sportivo di Bagno a Ripoli. Lo fa tenendo d'occhio soprattutto gli infortunati, Moise Kean su tutti, ma anche Fabiano Parisi, Robin Gosens, Niccolò Fortini, tutti a lavoro anche negli scorsi giorni nonostante la pausa decisa da Vanoli. Segui tutte le novità anche di campo su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola.
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