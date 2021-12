LA FIORENTINA CROSSA PIÙ DI TUTTI IN A: I VIOLA ORA HANNO UN'ALTRA ARMA DA SFRUTTARE

Quando mancano solamente due giornate alla fine del girone d'andata la Fiorentina è quinta in classifica e questo dato non può essere sicuramente un caso o quantomeno, anche se lo fosse, è frutto di numeri importanti e statistiche positive. La squadra di Italiano predilige il fraseggio per andare a tirare, sfrutta le triangolazioni e ricerca la profondità per Dusan Vlahovic, bravissimo ad attaccare gli spazi e proteggere la palla. Il tecnico dei viola dopo la sfida contro la Salernitana ha evidenziato come in settimana i suoi avessero lavorato sui movimenti sul primo palo per aumentare la propria pericolosità offensiva ed aggiungere una soluzione in più alla manovra gigliata.

Spulciando tra le statistiche fornite dalla Lega Serie A, balza subito all'occhio il secondo posto della Fiorentina alla voce cross utili, dietro solo alla capolista Inter. I viola hanno tentato di mettere la palla in mezzo ben 251 volte, più di ogni altra squadra della Serie A, ma non sono stati precisissimi ed hanno infatti riuscito a trovare un compagno "solo" in 111 occasioni, sbagliandone invece 140. I nerazzurri ne hanno all'attivo solamente uno in più di Biraghi & Co., ma gli errori sono 113, 27 in meno della Fiorentina. Non si possono ovviamente trarre conclusioni a meno di metà campionato però è altrettanto importante essere nelle posizioni di testa anche per quanto riguarda questo dato perché indica una molteplicità di soluzioni. Grazie alla presenza di Vlahovic a centro area e ai costanti inserimenti senza palla di Nico Gonzalez, gli uomini di Italiano possono provare a scardinare le difese chiuse anche con cross per gli abili colpitori di testa. Tutto questo senza dimenticare l'apporto in situazioni di palle da fermo di Nikola Milenkovic e Martinez Quarta due che, per stazza il primo e per tempismo il secondo, sfruttano davvero bene queste occasioni. Le cose possono sempre cambiare nel calcio e le certezze non esistono, ma sembra proprio che la Fiorentina abbia un'arma in più.