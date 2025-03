La Fiorentina a Napoli si sveglia tardi e perde: la classifica piange. Ma Palladino è fiducioso

vedi letture

La 28esima giornata va in archivio con la sconfitta della Fiorentina a Napoli e il sorpasso della Roma in classifica, oltre alla fuga del Bologna, ora a +5 come la Lazio che però gioca domani sera e può dunque allungare. Morale della favola, la squadra viola al momento è fuori dalla zona Europa

La Fiorentina parte con l'intenzione di giocare di ripartenza e lascia giocare il Napoli. Gli azzurri infatti hanno tante occasioni e una respinta sbagliata di De Gea (che però risulterà il migliore dei viola) porta al vantaggio di Lukaku. Nella ripresa lo spartito cambia, c'è la reazione viola ma arriva il 2-0 azzurro di Raspadori (errore stavolta del neo entrato Pongracic). La Fiorentina accorcia con Gudmundsson ma non basta. Per vincere serviva più coraggio fin dall'inizio!

Palladino però guarda avanti e assicura che la Fiorentina è quella del secondo tempo e si proietta già a giovedì "Per noi sarà una finale" afferma. Fiducioso anche il difensore Pablo Marì, che in sala stampa dice: "E' la strada giusta"