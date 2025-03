Live Finisce qua al Maradona: la Viola prova di tutto ma esce sconfitta 2-1 col Napoli

95' - Dopo una svirgolata di Ndour, finisce qua. Il Napoli la porta a casa e batte la Fiorentina 2-1.

94' - Ultimi minuti di assedio della Fiorentina, con un minuto in più di recupero.

91' - SIMEONE SI DIVORA IL TERZO GOL! Frittata della Fiorentina a metà campo con l'ex di turno che si invola in solitaria verso De Gea, abile nel fermarlo a tu per tu.

90' - Segnalati 5 minuti di recupero.

89' - Lo stesso Billing si incarica della punizione, che calcia in porta ma colpendo in pieno la barriera.

88' - Billing sulla trequarti mette il corpo davanti al pallone e guadagna fallo da parte di Pongracic, poi ammonito.

87' - Rischia l'arrosto Moreno sulla destra, perdendo un pallone in modo maldestro che quasi costa caro alla Fiorentina.

83' - Dodo va al cross dalla destra, trovando Gosens dalla parte ooposta: il tedesco rimette in mezzo di prima ma colpisce fiacco, Meret esce e blocca.

81' - Ultimo cambio per i viola: Cataldi si accomoda in panchina per Beltran.

80' - Bella sventagliata di Fagioli a cercare Kean: la punta raccoglie e affronta due uomini andando al tiro, sbilanciato col corpo. Palla molto sopra la traversa.

78' - Prova il tiro dalla distanza Fagioli dopo una ripartenza viola. L'ex Juve però calcia alto.

77' - McTominay serve Politano sulla corsa in area, l'esterno calcia forte sul primo palo con De Gea che si oppone.

73' - Terzo cambio per Palladino, ancora in difesa: lascia il campo Comuzzo, entra Moreno.

71' - Difende bene la Fiorentina su un'azione del Napoli avviata e conclusa da Politano, che va al tiro dopo un uno-due con Lukaku.

65' - SEGNA GUDMUNDSSON! La Fiorentina torna in partita con una bella azione, Pongracic verticalizza e Kean fa una splendida sponda col tacco per Gudmundsson, che dai 25 metri trafigge Meret e giro.

63' - Primo giallo tra i viola, lo riceve Gudmundsson per un'entrata in scivolata fatta male.

60' - RADDOPPIA IL NAPOLI CON RASPADORI. Lukaku lavora bene il pallone col corpo e serve Raspadori, perso malamente da Pongracic: l'ex Sassuolo controlla comodamente in area e batte De Gea. 2-0 al Maradona

59' - Cataldi centralmente riceve un'imbucata di Pongracic e appoggia per Kean, che calcia col destro: respinge la difesa azzurra.

58' - Primi cambi per Palladino: fuori Parisi e Ranieri per Gosens e Pongracic.

57' - Riparte con decisione il Napoli verso la porta avversaria: Raspadori va all'uno contro uno con Comuzzo, sposta sul mancino e calcia sul primo palo, De Gea si fa trovare pronto.

54' - La squadra di Palladino è rientrata in campo più reattiva, da minuti gira la palla alla ricerca del varco giusto.

51' - Fiorentina riversata per minuti nell'area del Napoli, con un palleggio che porta Fagioli ad andare giù al limite. Ma per l'arbitro non c'è nulla.

49' - Duelli a più riprese sulla corsia di campo vicino alle panchine. Gioco che si stanzia lì per qualche attimo.

47' - Lavoro sporco grandissimo di Moise Kean: l'attaccante riceve palla a metà campo e si porta a spasso la difesa azzurra, con Buongiorno costretto al fallo e al giallo.

16:03 - Squadre rientrate in campo. Si riprende al Maradona, il Napoli batte il calcio d'inizio del secondo tempo.

15:47 - Duplice fischio al Maradona. Squadre a riposo sull'1-0, col Napoli meritatamente avanti sulla Fiorentina.

45' - Un minuto di recupero.

42' - Come in occasione del gol, McTominay viene servito sulla sinistra dell'area di rigore. Lo scozzese entra in area e calcia col sinistro sul primo palo, centrando l'esterno della rete.

40' - Continua il forcing del Napoli, arrembante in questo primo tempo.

37' - De Gea salva su Spinazzola! Lukaku lavora bene un pallone spalle alla porta e accomoda per Spianzzola in area: l'esterno calcia a incrociare col mancino e trova una grande opposizione dello spagnolo.

33' - Incrocio colpito da Di Lorenzo! Lobotka in orizzontale appoggia per il capitano degli azzurri che va al tiro col destro, la palla scheggia la traversa.

31' - Occasione per Kean! Da un angolo battuto corto, Fagioli mette bene la palla in area, dove arriva per primo l'attaccante che però alza di troppo con la testa, nonostante Meret fosse uscito male.

29' - Fiorentina ancora in balia del Napoli: stavolta Raspadori taglia in area e viene servito con un filtrante, poi calcia a incrociare: De Gea si oppone.

25' - NAPOLI IN VANTAGGIO! McTominay converge dalla sinistra e calcia col destro: De Gea respinge male centralmente, Lukaku insacca su tap-in.

23' - Inizia a fraseggiare anche la squadra di Palladino, che cerca di respirare dopo 20 minuti tutti a sfondo Napoli.

20' - Continuano gli attacchi del Napoli. Stavolta è Gilmour a crossare per la testa di McTominay: l'ex United salta ma colpisce debole, De Gea raccoglie agilmente.

18' - Proteste del Napoli per un presunto rigore per trattenuta di Comuzzo ai danni di Lukaku. Ma non c'è niente, la gara riprende.

16' - Brutto errore di Comuzzo in costruzione. Il classe 2005 tenta un lancio sulla sinistra ma calibra male, il Napoli ringrazia e riparte.

14' - Comuzzo verticalizza su Kean che si abbassa a centrocampo: buon lavoro dell'ex Juve che guadagna una rimessa laterale.

11' - Risponde subito la Fiorentina con una palla ben scodellata da Fagioli dentro l'area, dove pesca Gudmundsson. L'islandese per poco non aggancia la sfera.

9' - Prima grande occasione vera per il Napoli! Raspadori riceve un imbucata di Di Lorenzo ed è solo in area: l'attaccante calcia in porta ma De Gea è bravo a chiudergli lo specchio.

8' - De Gea con i pugni libera l'area da un calcio d'angolo. Napoli che riprende poi a manovrare.

5' - Primi tentativi della Fiorentina di affacciarsi in avanti. I viola cercano i propri esterni.

3' - Ancora intensa la manovra degli azzurri: stavolta è Lukaku a ricevere la palla a destra, punta l'uomo e mette in mezzo. La Fiorentina difende accorta.

1' - Subito il Napoli si affaccia all'area di rigore viola, con Politano che dalla destra converge e crossa col mancino. Libera la Fiorentina.

15:00 - Via alla sfida! Calcio d'inizio battuto dalla Fiorentina

14:57 - Squadre in campo! Saluti di rito tra Napoli e Fiorentina, con i partenopei in tradizionale maglia azzurra, mentre gli uomini di Palladino vestono la casacca rossa.

14:50 - Dieci minuti al calcio d'inizio, queste le formazioni ufficiali:

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku. A disposizione: Contini, Scuffet, Juan Jesus, Okafor, Billing, Marin, Olivera, Simeone, Ngonge, Hasa. Allenatore: Antonio Conte

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marí, Ranieri; Dodo, Ndour, Cataldi, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Beltran, Gosens, Moreno, Richardson, Adli, Caprini. Allenatore: Raffaele Palladino

Pochi minuti al fischio d'inizio di Napoli-Fiorentina, match del Maradona previsto per le ore 15 con le due formazioni che cercano punti preziosi per motivi ed obiettivi differenti.