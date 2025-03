L'intervista di De Gea e le riflessioni sul rinnovo e sul (lontano) ritiro

Il portiere della Fiorentina ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica in cui ha parlato, tra le altre cose, al futuro prossimo dell'eventuale rinnovo e a quello più lontano del ritiro: Ho firmato per un anno e il club ha l’opzione per il rinnovo. Sono contento a Firenze, sono felice di essere alla Fiorentina, prima però conta terminare al meglio la stagione".

Anche se poi afferma che nel calcio moderno è difficile stare a lungo in un club e sul ritiro dice: "Al ritiro penso ogni tanto, so che arriverà ma non mi preoccupa. C’è tempo, però: sto bene, mi sento in forma. Qui vivo alla grande e adoro rimanere in casa. Riposo, leggo e guardo gli anime, una mia grande passione. Poi gioco a Rainbow Six alla PlayStation e giro la città".