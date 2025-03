Ancora De Gea: "Non si può rimanere sempre nello stesso club per tanti anni"

Nella sua intervista a Repubblica, il portiere della Fiorentina David De Gea ha commentato anche il calcio attuale: "È tutto cambiato. Non è facile far comprendere ai tifosi che non si può rimanere sempre nello stesso club per tanti anni. Rispetto a qualche anno fa hanno molto più spazio le ambizioni personali. Una volta i senatori venivano rispettati dai più giovani, adesso può capitare che un ragazzino quasi non ti saluti. È cambiata la vita, non solo il calcio. Mi reputo un leader e su alcuni principi non scendo a compromessi".

Tipo?

"Dopo una sconfitta non voglio parlare con nessuno. Silenzio e riflessione finché non torno a casa. Invece in passato ho visto compagni ai quali non fregava niente, ridevano e scherzavano senza pensare ai tifosi e ai loro sacrifici. La mia mentalità, e l’ho ribadito anche a Firenze, è una: vincere, vincere, solo vincere".

Pensa mai al giorno del ritiro?

"Ogni tanto, so che arriverà ma non mi preoccupa. C’è tempo, però: sto bene, mi sento in forma. Qui vivo alla grande e adoro rimanere in casa. Riposo, leggo e guardo gli anime, una mia grande passione. Poi gioco a Rainbow Six alla PlayStation e giro la città".