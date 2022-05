L'ATTACCO DEL 2022/2023: CACCIA ALL'ESPERIENZA

Il calciomercato non riposa mai, sostiene un antico adagio del settore. E naturalmente, nonostante la stagione abbia ancora da concludersi ed emettere gran parte dei suoi verdetti, anche la Fiorentina si sta muovendo con società e intermediari vari al fine di provare ad anticipare qualche mossa in vista del prossimo campionato. Con o senza Europa è una condizione che rischia di fare tutta la differenza del mondo, ma che non impedisce riflessioni e valutazioni sulla rosa che verrà. Un tema sul quale c'è particolare sensibilità è quello dell'attaccante. Sullo sfondo c'è infatti un Krzysztof Piatek che con ogni probabilità tornerà all'Hertha Berlino senza che i viola esercitino il diritto di riscatto (fissato a 15 milioni di euro) e la necessità di affiancare un nuovo profilo a Cabral in vista della prossima annata.

L'identikit che in queste ore filtra in via ufficiosa dalla Fiorentina è ben preciso: con un classe '98 come il brasiliano già di fatto certo per quanto riguarda un posto nella squadra del 2022/23, il desiderata del club gigliato è quello di inserire in squadra un attaccante più esperto e avvezzo alla Serie A e, qualora fosse raggiunta, pure all'Europa. Qualcuno ha detto Andrea Belotti? Il Gallo è senza dubbio uno dei giocatori monitorati e seguiti ormai da mesi, sul quale è in atto un tentativo a costo zero. Ancora qualche settimana al massimo e sarà possibile capire se sarà davvero lui il primo sogno di mezza estate per la Fiorentina. Senz'altro uno che risponderebbe in pieno alle ricerche societarie sul campo.