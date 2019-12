L'AGO DELLA BILANCIA

Rocco Commisso è il vero e proprio ago della bilancia di questa Fiorentina. Il presidente viola ha dimostrato non solo di poter risultare convincente a parole, ma anche di saper accompagnare a queste ultime i fatti. Sempre "fast, fast, fast". Caratteristica per nulla scontata. E' di ieri, infatti, l'incontro - raccontatovi in esclusiva su queste pagine, CLICCA QUI - che ha visto il tycoon faccia a faccia con Enrico Chiesa per risolvere una volta per tutte la questione che sta da qualche settimana logorando l'umore dell'intera squadra, compromettendo l'andamento della Fiorentina in campionato. Pronti via, in quattro e quattr'otto Commisso ha sbloccato una situazione che non sembrava neppure di così immediata risoluzione.

Ma è bene ricordare anche che solo fino una settimana fa l'imprenditore italo-americano presenziava a Bagno a Ripoli per la presentazione ufficiale del progetto relativo al nuovo centro sportivo da lui fortemente voluto (e finanziato). Evento a margine del quale non è mancata qualche "frecciata" nei confronti del sindaco di Firenze Dario Nardella, invitato da Commisso a rispettare i tempi per la realizzazione del nuovo stadio. Insomma, tanta buona volontà e in particolar modo concretezza, sempre a partire da quella serie di valori cui il tycoon è legato, come "Rocco non licenzia" (ultimamente riferito a Montella), e con i quali spera di poter riportare il sereno in riva all'Arno per tornare finalmente a vincere anche in Serie A.