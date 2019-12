ESCLUSIVA FV, INCONTRO CHIESA SR-COMMISSO: "ASSAI POSITIVO"

È andato in scena stamani il tanto atteso incontro tra Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ed Enrico Chiesa, padre e agente di Federico. Con loro anche il ds Pradè e il dg Barone. Il patron della società viola, intercettato da FirenzeViola.it all'uscita dall'hotel dove risiede, ha rilasciato qualche battuta: "C'è stato un incontro con Enrico (Chiesa, ndr), la mia prima volta. È stato molto positivo, lui è una bravissima persona me lo ricordo quando giocavo. Come ogni padre vuole il bene per suo figlio, è una grandissima famiglia. Le cose andranno meglio di come me l'aspettavo. L'incontro è stato positivo, c'è l'intenzione di fare giocare con la Fiorentina il nostro Chiesa. Intanto speriamo che giochi il prossimo week-end, ieri ho detto che l'avrebbe fatto ma ancora non siamo sicuri. Lo speriamo. Andiamo avanti così. Per oggi non si parla di futuro, si guarda alla nostra Fiorentina". Ecco il video con le parole di Commisso e con l'ingresso di Enrico Chiesa in hotel stamani: