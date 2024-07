KOUAMÈ, L'IVORIANO IN BILICO TRA UN PRECAMPIONATO A CACCIA DI CONFERME E LE SIRENE SPAGNOLE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Un inizio convincente nella prima parte della preparazione estiva, quella andata in scena al Viola Park, non ha avuto, per il momento, il seguito che ci si aspettava: Cristian Kouamè continua a balbettare in Inghilterra. L’ivoriano, a caccia della migliore condizione come tutti i suoi compagni di squadra, era infatti partito col piede giusto per cercare di convincere il nuovo tecnico Raffaele Palladino con la doppietta alla Reggiana. Doppietta, quella di chi a tutti gli effetti è il capocannoniere delle partite pre-stagionali, al pari di Sottil e Mandragora, che adesso potrebbe non bastare per la conferma in maglia viola, in un reparto che, in attesa delle cessioni, sta diventando sempre più affollato dopo l’approdo di Andrea Colpani.

Il match contro il Preston - Tanta corsa, tanto impegno, qualche squillo che ha impegnato i guanti di Woodman, portiere del Preston, squadra contro cui la Fiorentina è uscita sconfitta per 2-1 (rivivi qui il Live del test amichevole a cura di FirenzeViola.it). Ma a pesare è soprattutto il rigore fallito nel secondo tempo. In una posizione avanzata e non più defilata sulla sinistra dietro la prima punta di peso, in questo momento l’ivoriano ha tutti i crismi, secondo Palladino, per poter fare la prima punta. In quel ruolo, però, le aspettative salgono e, così come vale per l’altra pedina nel suo ruolo: Kean, ogni gol fallito rimbomba di più.

Le sirene spagnole - A mescolare ulteriormente le carte in tavola, come logico che sia nel bel mezzo di un raduno estivo, pesa senza dubbio il calciomercato. L’arrivo di Colpani, seppur in una posizione comunque più arretrata, affolla ulteriormente un reparto offensivo che vedrà probabilmente partire qualche esubero che non rientra nel progetto, come Nzola che non è stato aggregato al gruppo che è partito per il Regno Unito. La situazione di Kouamè è però differente: il club viola ha fatto valere l’opzione di prolungamento del contratto per un altro anno (fino al 2025) e ciò, di fatto, lo rende un giocatore che sì, potrà essere venduto per racimolare una cifra dalla sua cessione e non perderlo a 0, ma allo stesso tempo un giocatore in scadenza per il quale la Fiorentina potrebbe accettare una cifra inferiore al suo valore per lasciarlo partire. Dopo gli interessi di Bologna e Union Berlino, la pista di mercato più calda parla spagnolo: il Maiorca si è fatto avanti prepotentemente per cercare di chiudere al più presto l’operazione e acquistare Kouamè. C’è però da capire se il giocatore accetterà o meno la desitinazione e, nel mentre, rimane a disposizione di Palladino.