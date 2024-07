PRESTON-FIORENTINA 2-1: Rivivi il live della sfida

Fonte: Cronaca a cura di Pietro Bettarini

18:05- Con la partita termina anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

18:00- La Fiorentina esce quindi sconfitta da questa seconda amichevole in terra inglese. Nonostante il risultato, sono state create tante occasioni e i viola sono stati anche sfortunati con i due legni colpiti da Kean. Il rigore sbagliato da Kouame incide sulle sorti della gara.

93'- Finisce qui la gara, il Preston vince 2-1. Tante occasioni per la Fiorentina che è stata anche sfortunata con il doppio palo colpito da Kean in due minuti.

92'- Fortini se ne va sulla sinistra e allunga per Kean in area di rigore. L'attaccante calcia di prima intenzione ma il tiro termina fuori

90'- Saranno due i minuti di recupero.

84'- Altra occasione per Kean: L'attaccante viene servito in profondità, scatta sul filo del fuorigioco e si presenta a tu per tu con Woodman. Kean tenta il pallonetto ma finisce alto sopra la traversa.

82'- Bianco entra al posto di Mandragora. Caprini per Dodo.

81'- ALTRO LEGNO COLPITO DA KEAN: L'attaccante è davvero sfortunato. Ruba il pallone sfruttando un retropassaggio sbagliato, salta il portiere e calcia in caduta da posizione defilata. Il tiro sembra entrare in porta, ma colpisce il palo.

80'- TRAVERSA DI KEAN: Su corner Ranieri prolunga di tacco, Kean colpisce di testa e centra la traversa.

79'- Errore in fase di disimpegno per i padroni di casa che regalano palla a Kean al limite dell'area. L'attaccante ex Juve calcia forte sul primo palo e,con deviazione, il pallone finisce fuori. Sarà corner.

77'- Occasione per il Preston con Rice che in contropiede punta Ranieri e calcia da fuori area, il tiro è debole e Christensen blocca senza difficoltà.

72'- Altri cambi per i viola: Esce Kouame per dare spazio a Kean. Sottil cede il campo a Brekalo. Biraghi per Baroncelli. In campo anche Comuzzo.

69'- KOUAME SBAGLIA DAL DISCHETTO: L'ivoriano, dopo aver conquistato il penalty, si incarica della battuta. Apre il piattone destro, ma Woodman intuisce e devia il pallone che sbatte sul palo.

67'- CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA: Il Preston, dopo aver sprecato un'ottima occasione, si fa sorprendere in contropiede da Kouame che serve Ikone e si lancia verso la porta. In 2 contro 1 Ikone serve Kouame in area di rigore che viene steso

64'- Grossa occasione per la Viola: Mandragora batte una punizione sulla trequarti con un cross sul secondo palo per l'inserimento di Parisi, l'esterno appoggia con la punta a Kouame che calcia di prima intenzione con il destro. Woodman compie un grande intervento e riesce a deviare il pallone altro sopra la traversa.

58'- Altri due cambi per la Fiorentina: Ranieri per Pongracic e Infantino per Amatucci.

57'- Occasione per la Fiorentina: cross di Dodo sulla destra per il colpo di testa sul secondo palo di Baroncelli. Il tentativo del giovane difensore viola finisce di poco a lato.

54'- Corner battuto sulla sinistra da Mandragora, traiettoria a uscire. La difesa del Preston tenta di allontanare di testa ma il pallone arriva in area di rigore sui piedi di Kouame che controlla e si coordina con il destro, il tiro termina alto.

48'- Mandragora ci prova ancora su punizione conquistata da Kayode. Il mancino del centrocampista finisce alto sopra la traversa.

45'- Al via il secondo tempo con la Fiorentina in possesso di palla. C'è un cambio per i viola: esce Munteanu ed entra Ikone

--- INTERVALLO ---

45'- Mandragora è l'uomo più pericoloso dei viola: il 38 viola calcia da fuori area con il mancino e il pallone esce di poco alto sopra la traversa. Su questa ultima occasione si chiude il primo tempo.

43'- GOL DEL 2-1 DEL PRESTON: Brady irrompe sulla sinistra, entra in area e mette un cross rasoterra in area di rigore. Keane sfiora, il pallone rimbalza addosso a Baroncelli e favorsce ancora una volta Keane che di prima intenzione fulmina Christensen.

40'- Pericoloso il Preston: pallone verticale per Keane che si presenta a tu per tu con Christensen e calcia di prima intenzione in porta, il portiere danese rimane fermo e respinge con il corpo la potente conclusione.

38'- Grossa occasione Viola: Dodo va via sulla destra, arriva in area di rigore e mette un cross invitante per Parisi sul secondo palo. Il numero 65 arriva in corsa e colpisce di sinistro in controbalzo a pochi metri dalla porta e incredibilmente spara fuori.

34'- Si ferma il gioco per uno scontro aereo dove Christensen accusa un colpo dal capitano del Preston Whiteman. L'estremo difensore viola si rialza e la gara può ripartire.

31'- PAREGGIO DELLA FIORENTINA CON MANDRAGORA: Dopo aver conquistato il calcio di punizione, è lo stesso numero 38 a batterla calciando forte e rasoterra sul secondo palo. Woodman non può arrivarci e il pallone finisce in rete.

30'- Kouame lancia in profondità Mandragora che punta la porta, Lindsay stende il centrocampista viola al limite dell'area di rigore e viene ammonito.

23'- Il Preston sblocca l'incontro: calcio d'angolo battuto da Brady verso l'area di rigore dove Lindsay impatta di testa e dopo un rimpallo il pallone finisce in porta.

17'- Ancora occasione per la Fiorentina con Kouame che recupera il pallone al limite dell'area del Preston e cerca Sottil in area di rigore. Il pallone è leggermente lungo per l'esterno viola che entra in area di rigore e serve Parisi che calcia verso la porta, ma la difesa del Preston allontana.

15'- Pericolosi gli inglesi che sorprendono la retroguardia viola in contropiede con un 2 contro 1. Potts non riesce a servire l'attaccante in area di rigore. Pericolo sventato dalla difesa viola.

13'- Occasione per la Fiorentina con Kayode che sull'out di destra verticalizza in area di rigore per Kouame, l'ivoriano si gira e calcia in porta. Woodman alza la traiettoria del pallone e concede il corner.

9'- Il primo tiro in porta è dei viola con Sottil che avanza centralmente e tenta la conclusione da fuori con il destro, il tiro è debole e centrale, Woodman blocca facilmente.

8'- Il Preston cerca di sorprendere i viola con una rimessa laterale battuta veloce per Keane, Pongracic è attento e lascia sfilare il pallone sul fondo.

1'- La prima occasione della partita della Fiorentina con Kouame che approfitta di un errore in disimpegno e calcia da fuori, il tiro viene deviato da un difensore e finisce in corner.

0'- Si parte allo Stadio Deepdale di Preston. Primo pallone giocato dal Preston in maglia bianca. Fiorentina in maglia e pantaloncini viola.

16:00- Con qualche minuto di ritardo, le squadre fanno il loro ingresso nel terreno di gioco dello Stadio Deepdale di Preston. I viola escono dal tunnel capitanati da Rolando Mandragora.

15:50- Non farà parte della gara il nuovo acquisto della Fiorentina Andrea Colpani. Il giocatore ieri si è allenato sul terreno di gioco prima della sfida contro il Bolton e oggi seguirà la partita con il Preston dalla tribuna.

Alle 16:00 la Fiorentina scende in campo con il Preston per la terza amichevole estiva ufficiale dopo la sgambata con la Primavera, il 4-0 con la Reggiana al Viola Park e il pareggio per 1-1, ieri sera, contro il Bolton. I giocatori di Palladino proseguono la preparazione estiva in vista dell'inizio della stagione e oggi affronteranno al Deepdale Stadium di Preston i padroni di casa, squadra di Championship. Su Firenzeviola.it il racconto della partita.

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

PRESTON: Woodman; Whiteman, Lindsay, Keane, Frøkjær, Brady, Thordarson, Greenwood, Hughes, Whatmough, Potts.

A disposizione: Cornell, Storey, Leedson, Riis, Holmes, Mawgne T., Pasiek, Best, Mawgne N., Pradic.

Allenatore: Lowe.

FIORENTINA (3-4-2-1): Chiristensen; Kayode, Pongracic, Baroncelli; Dodo, Mandragora, Amatucci, Parisi; Munteanu, Sottil; Kouame.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Biraghi, Bianco, Ikone, Brekalo, Caprini, Ranieri, Fortini, Infantino, Kean, Kouadio, Krastev, Rubino, Comuzzo, Barak.

Allenatore: Palladino.