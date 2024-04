KOUAME, Il soldatino di Italiano a caccia di gol

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Se le prime pagine dei quotidiani se le sono prese soprattutto i due marcatori, Nico in particolare, tra le note positive della serata del Franchi c'è sicuramente anche la prestazione di Christian Kouame. All'esterno viola è mancato infatti solo il gol, negatogli prima da un super intervento di Jedlicka, per distacco il migliore dei suoi, e poi dalla traversa. CLICCA QUI per leggere l'approfondimento di FV.