KOUAME, IL SOLDATINO DI ITALIANO RISPONDE PRESENTE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

C'è stato bisogno dei tempi supplementari ma alla fine la Fiorentina è riuscita ad ottenere il pass per le semifinali di Conference League. Un traguardo storico, mai infatti i viola erano riusciti per due anni consecutivi a raggiungere il penultimo atto di una competizione europea, ottenuto grazie alle reti nell'extra time di Nico Gonzalez e Cristiano Biraghi.

Se le prime pagine dei quotidiani se le sono prese soprattutto i due marcatori, Nico in particolare, tra le note positive della serata del Franchi c'è sicuramente anche la prestazione di Christian Kouame(QUI le pagelle di FirenzeViola.it). All'esterno viola è mancato infatti solo il gol, negatogli prima da un super intervento di Jedlicka, per distacco il migliore dei suoi, e poi dalla traversa.

UN GOL DA RITROVARE

"Si dovevo calciare più forte. Però lui è stato bravo comunque perché non pensavo ci arrivasse". Così Christian Kouamè, QUI l'intervista completa, ieri sera ai microfoni di SkySport rispetto all'occasione avuta nel primo tempo su cui il portiere ceco Jedlicka si è esibito in un autentico miracolo. L'attaccante gigliato, al netto della super parata dell'estremo difensore rossoblu, ha ammesso la sua poca cattiveria sotto porta.

Segnare, come dimostrano i suoi numeri in maglia viola con 9 reti in 114 partite, non è la sua caratteristica migliore, ma da attaccante tornare sul tabellino dei marcatori ovviamente gli manca. Kouame in questa stagione ha esultato solo una volta, al Franchi nella gara di andata in campionato contro l'Atalanta. Era lo sorso 17 settembre, oggi sette mesi, una Coppa D'Africa e un'infezione malarica dopo, Kouame è pronto a tornare a segnare. Chissà che quella contro la Salernitana non possa essere l'occasione giusta.

SEMPRE PRESENTE DAL SUO RITORNO

Difficile che Italiano, da titolare o a gara in corso, rinunci al suo soldatino. Kouame infatti, dopo il ritorno dalla malaria che lo aveva colpito durante la Coppa d'Africa, non ha saltato un incontro. Titolare contro Milan, Atalanta e Juventus, subentrato contro Genoa e nella gara di Plzen, e in campo per 120 minuti ieri sera al Franchi. Il tecnico siciliano si fida ciecamente del calciatore ivoriano, tanto da utilizzarlo sia come esterno sia, quando il Gallo ha bisogno di riposo, come punta al posto di Belotti. E Kouame, come dimostrato dalla prestazione di ieri sera, sta rispondendo presente.