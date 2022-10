KOUAME, Il rinnovo è da trattare. Intanto il Brighton...

Fra gli articoli del giorno più letti su FirenzeViola.it c'è sicuramente quello riguardante l'ottimo inizio di stagione e il futuro di Kouame. L'ivoriano, che è stata l'unica sorpresa positiva di questo inizio di stagione, ha il contratto in scadenza nel 2024, seppur un opzione di rinnovo fino al 2025 lasci la Fiorentina tranquilla. Al momento la trattativa per il rinnovo non è ancora partita: le difficoltà di inizio stagione e il fitto calendario non hanno permesso ai componenti del club di trattare con l'agente del calciatore. La trattativa non sarà però scontata: sull'ex Genoa continua il pressing del Brighton, che già in estate era stato ad un passo dalla firma dell'attaccante viola.



