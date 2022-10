SUPER KOUAME: L'OPZIONE FINO AL 2025 E UN RINNOVO DA TRATTARE. MA IL BRIGHTON NON MOLLA

Christian Kouamé è l'unica sorpresa positiva di questo inizio di stagione della Fiorentina ed è anche in scadenza di contratto nel giugno del 2024, seppur con opzione in favore del club fino al 2025 che quanto meno copre la società da eventuali rischi di partenza sotto prezzo. Visto l'importanza del giocatore e la sua crescita però, trattare oltre questa scadenza anche in chiave ingaggio, è la mossa necessaria per programmare il futuro dell'attaccante.

Al momento i dirigenti viola non hanno ancora convocato l'agente del calciatore, con cui la società di Commisso ha comunque ottimi rapporti. Questo "ritardo" ha però un motivo ben preciso: giocando ogni tre giorni e avendo iniziato la stagione con non poche difficoltà, adesso tutte le componenti del club, oltre ovviamente l'attaccante ivoriano, sono concentrati sulla stagione e sulle ultime partite prime della sosta. E sarà proprio durante la sosta che tutti si aspettano di incontrarsi per provare a intavolare la trattativa per la firma del prolungamento.

Una trattativa che, nonostante la grande disponibilità da parte di Kouame, legatissimo alla Fiorentina fin da bambino e adesso felice di essere finalmente capace di dimostrare il proprio valore in viola, non sarà però scontata. Questo perché l'interesse in Italia e all'estero è vasto e ci sono diverse società pronte a tornare alla carica appena si aprirà il mercato invernale. Su tutte il Brighton, che già in estate era stata ad un passo dalla firma dell'attaccante e che non si è certo rassegnata davanti al fallimento della trattativa in agosto. Anche grazie all'esperienza all'Anderlecht, Kouame è diventato un calciatore "internazionale" e questo porterà sulle scrivanie di Pradè e Barone diverse offerte e ci vorrà fermezza per respingerle. E un accordo con scadenza a lungo termine, senza dubbio, aiuterebbe.