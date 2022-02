KOKORIN, Russia -24 ore: va verso la permanenza

Mancano poco più di ventiquattro ore al termine del calciomercato in Russia, di fatto l'ultimo avamposto possibile di dialogo per una cessione di Aleksandr Kokorin, attaccante in esubero nella rosa della Fiorentina. Ai viola non sono ancora arrivate offerte, sempre più concreta l'idea di una sua permanenza almeno fino a giugno. L'ipotesi di risolvere consensualmente il contratto non viene presa in considerazione dal calciatore e, invero, non stuzzica granché neanche la società viola.