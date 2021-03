INDISCREZIONI DI FV IND. FV, RETROSCENA IACHINI: È STATO PRADÈ A CHIAMARLO Arrivano nuove interessanti dettagli sull'ormai imminente ritorno di Giuseppe Iachini sulla panchina della Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, dopo le dimissioni di Prandelli, sarebbe stato Daniele Pradè, direttore sportivo gigliato, a... Arrivano nuove interessanti dettagli sull'ormai imminente ritorno di Giuseppe Iachini sulla panchina della Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, dopo le dimissioni di Prandelli, sarebbe stato Daniele Pradè, direttore sportivo gigliato, a... NOTIZIE DI FV COSMOS, IL CLUB DI COMMISSO ORA RISCHIA L’OBLIO Uno dei temi di giornata che ha tenuto banco sulle pagine di FirenzeViola.it è stata sicuramente la situazione legata al futuro dei Cosmos. CLICCA QUI per scoprire come mai il club statunitense di proprietà di Rocco Commisso rischia l'oblio. Uno dei temi di giornata che ha tenuto banco sulle pagine di FirenzeViola.it è stata sicuramente la situazione legata al futuro dei Cosmos. CLICCA QUI per scoprire come mai il club statunitense di proprietà di Rocco Commisso rischia l'oblio. RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 28 marzo 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi