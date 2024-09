KEAN, Sempre più positivo: secondo gol consecutivo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina esce con le ossa rotte dalla seconda trasferta dell'anno in campionato contro l'Atalanta. La nota più positiva per la Fiorentina, oltre ad un Gosens in ottima forma e ad un centrocampo a tre che nel primo tempo ha dato più solidità alla squadra, è stata sicuramente la prestazione di Moise Kean. Con una zampata in area di rigore su cross di Mandragora ha siglato il suo secondo gol consecutivo in campionato dopo aver centrato il bersaglio nell'ultimo match prima della sosta contro il Monza. CLICCA QUI per leggere l'articolo completo di FV.