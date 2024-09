FIORENTINA, LA NOTIZIA MIGLIORE DA BERGAMO SI CHIAMA MOISE KEAN

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina esce con le ossa rotte dalla seconda trasferta dell'anno in campionato contro l'Atalanta. Al Gewiss Stadium i viola, dopo un buon primo tempo che li aveva visti andare addirittura due volte in vantaggio, si sono fatti rimontare e superare definitivamente nell'ultimo minuto prima dell'intervallo. Nella ripresa l'Atalanta ha gestito bene la gara senza rischiare quasi niente, anzi sfiorando più volte il quarto gol, e alla fine per la formazione di Palladino è arrivata la prima sconfitta stagionale dopo cinque pareggi consecutivi tra Serie A e Conference League. La nota più positiva per la Fiorentina, oltre ad un Gosens in ottima forma e ad un centrocampo a tre che nel primo tempo ha dato più solidità alla squadra, è stata sicuramente la prestazione di Moise Kean.

IL MIGLIORE DEI VIOLA

Il nuovo centravanti della Fiorentina ha dimostrato di essere in un'ottima condizione sia fisica che mentale. Il numero 20 gigliato al Gewiss Stadium, soprattutto nel primo tempo, è stato un pericolo costante per la difesa bergamasca, tanto che Gasperini, al termine della prima frazione, decide di sostituire Hien, già ammonito, che nel marcarlo è stato in difficoltà per quarantacinque minuti.

Un gol, un palo e tanto lavoro per la squadra spalle alla porta. L'ex Juventus mette d'accordo tutti i quotidiani in edicola questa mattina nel nominarlo migliore in campo tra le fila dei gigliati (QUI la notizia completa su FirenzeViola.it) con solo giudizi positivi. L'unico rammarico è legato al legno della porta difesa da Carnesecchi che ha negato al centravanti azzurro la seconda gioia personale dopo una grande giocata ai danni di Hien e il terzo gol alla Fiorentina.

L'INIZIO DI STAGIONE

Quattro reti in sei presenze in questo avvio di stagione con la maglia della Fiorentina per Moise Kean. L'ex attaccante di Juventus e Paris Saint Germain è senza dubbio la nota più lieta di questo primo mese del nuovo ciclo viola targato Raffaele Palladino. Ieri con una zampata in area di rigore su cross di Mandragora ha siglato il suo secondo gol consecutivo in campionato dopo aver centrato il bersaglio nell'ultimo match prima della sosta contro il Monza. Oltre alle due reti in Serie A, l'attaccante azzurro è stato decisivo anche nei play-off di Conference League finendo sul tabellino dei marcatori sia nella gara di andata che in quella di ritorno contro la Puskas Akademia.

Grazie alle buone prestazioni e alle reti in maglia viola, Kean ha ritrovato anche la Nazionale. Il Commissario Tecnico Luciano Spalletti ha deciso di convocarlo per il doppio confronto, valido per il girone A di Nations League, contro Francia e Israele. Se contro i transalpini il numero 20 gigliato è entrato in campo solamente per i 9 minuti finali, contro Israele è stato protagonista dal primo minuto segnando al 62° la rete del 2-0. Una partenza con il botto per il nuovo centravanti della Fiorentina in un ambiente, quello viola, che sembra aver trovato in lui il vero numero 9, seppur indossi la maglia numero 20, che tanto cercava dopo l'addio di Dusan Vlahovic nel gennaio del 2022.