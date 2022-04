JUV-FIO 1-0, C'è Callejon terzino, poi 2-0 annullato

Succede di tutto all'Allianz Stadium: Vincenzo Italiano al 69' manda in campo José Maria Callejon al posto di Venuti, con l'ex Napoli ch va a giocare in posizione di terzino dentro. Dopo pochi istanti, lo spagnolo la combina grossa e si perde Rabiot che va in gol. Doveri poi annulla per offside ma che scelta rischiosa da parte del tecnico.