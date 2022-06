IVAN A FV, Cragno da viola. Attacco da potenziare

"Gollini e Vicario sono due portieri che hanno dimostrato di essere pronti, ma Firenze è Firenze. Bisogna conoscerla e capire come si entra in campo. Cambiare uno dei due tra Terracciano e Dragowski per prendere uno di questi secondo me va bene, ma cambiarli tutti e due e rimpiazzarli bene la vedo dura. A me piacerebbe vedere Cragno in viola, essendo anche di Firenze credo se lo meriterebbe". Queste le dichiarazioni rilasciate in esclusiva a FirenzeViola.it da Andrea Ivan. L'ex portiere della Fiorentina ha aggiunto anche: "Il reparto da potenziare maggiormente? Con tutto quello che è successo sicuramente davanti c'è da sistemare. Bisogna anche sentire il parere dell'allenatore. Però insomma in difesa e anche sugli esterni penso che per il calcio di Italiano qualcosa si possa cambiare".

CLICCA QUI PER L'ARTICOLO INTEGRALE