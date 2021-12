ITALIANO, Vogliamo restare 5°: adesso la continuità

Queste le parole di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, dopo la vittoria di oggi sul Bologna dalla sala stampa dello stadio Dall’Ara: “C’è ancora tanto da lavorare ma siamo reduci da sei punti meritati: questo è un merito enorme per i ragazzi. Mi fa davvero piacere essere ripartiti lontano dal Franchi. Avevamo preparato la gara nei minimi dettagli e mi fa piacere che le rotazioni dei giocatori stiano pagano, con le prove di Maleh e Gonzalez su tutte”

La vittoria della maturità? “Mi auguro che sia una partita che ci lasci tanto: non era facile battere un Bologna in salute e in fiducia, che ha messo in difficoltà tante squadre. Sono convinto che ci lascerà tanto questa partita”.

La parola Europa? “Non so se possiamo dirla… là davanti le prime quattro sono irraggiungibili. Noi siamo dietro e cercheremo di mantenere questa posizione in classifica: anche io sono alla ricerca della continuità che non abbiamo mai avuto. Vedremo a fine girone d’andata dove saremo”.

La prova di Gonzalez? “Ho pensato fin all’ultimo se fosse il caso di schierarlo dal 1’ ma avevo bisogno di imprevedibilità davanti. Dobbiamo ancora recuperarlo ma ha dei colpi che a tanti elementi di questa squadra mancano”.