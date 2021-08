ITALIANO, Vlahovic vuole restare, lavora al rinnovo

Alla prima conferenza stampa pre-campionato da allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha fatto dichiarazioni importanti soprattutto sul futuro di Dusan Vlahovic. Le parole dell'ex tecnico dello Spezia sembrano allontanare l'ipotesi della cessione del serbo. Ecco quanto detto oggi in conferenza: "Rispetto all'ultima conferenza, la situazione con Dusan non è cambiata: lui è convinto di far parte di questa squadra, sta trattando il rinnovo con la Fiorentina. Si allena sempre bene, quello della trattativa è capitata a lui come ad altri calciatori. Il problema semmai è quello che deve risolvere questa questione personale, per la sua permanenza non penso che si saranno problemi. Quando parlo del suo problema mi riferisco al rinnovo del contratto tra lui e la società: questi sono aspetti che a me non interessano. Lui vuole rimanere qua, la società lo vuol trattenere e con serenità sta parlando del rinnovo. Io parlo spesso con lui, lui è al 100% in questo momento e resterà così".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale