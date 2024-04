FirenzeViola.it

Coppe? Rivolgersi a Vincenzo Italiano, lo specialista. Con la semifinale di Conference League raggiunta ieri ai danni del Viktoria Plzen la Fiorentina di Italiano infatti ha raggiunto per la terza stagione consecutiva la semifinale di tutte le Coppe in cui era impegnata. CLICCA QUI per leggere l'approfondimento di FV.