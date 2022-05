ITALIANO, Roma vittima preferita, 9 goal in 3 partite

Mister Italiano e la sua Fiorentina si preparano allo scontro di lunedì sera in casa contro la Roma, partita fondamentale in vista della lotta per un piazzamento europeo. Nelle ultime uscite i Viola hanno avuto molte difficoltà a trovare la via del gol (sono appena 2 le reti messe a segno nelle ultime 4 partite) ma cercheranno di invertire il trend contro i giallorossi. Italiano ha sicuramente bisogno dei gol dei suoi attaccanti per superare la quinta migliore difesa del campionato, che sta vivendo un grandissimo momento di forma.

Il mister dei viola però sa come far male alla Roma: nei 3 match giocati da avversario nella scorsa stagione alla guida dello Spezia, i suoi ragazzi hanno segnato 9 gol in 3 partite. Da sottolineare la vittoria all'Olimpico in Coppa Italia per 2-4 (poi in realtà omologata per 3-0 a tavolino), condita dalla doppietta di Riccardo Saponara. Italiano è uscito sconfitto poi alla 19esima giornata in una rocambolesca partita finita 4-3, ma si è rifatto strappando un punto all'ultima giornata contro la squadra di Fonseca.

Questa stagione il mister della Fiorentina ha iniziato la sua esperienza a tinte viola proprio all'olimpico, uscendone però sconfitto per 3-1, con la doppietta dell'ex di serata, Jordan Veretout, e alla rete di Mkhitaryan.