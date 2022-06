ITALIANO, Premiato mister emergente a Coverciano

Si è riunito stasera al Museo del Calcio, alle ore 21, la giuria del premio Nereo Rocco, sotto la regia del presidente Maurizio Francini direttore del Centro Tecnico di Coverciano. Al torneo calcistico, giunto alla 43* edizione, sono infatti abbinati i prestigiosi premi di rilievo nazionale e a livello cittadino. Erano 45 i giurati. Fra i vincitori ci sono diversi personaggi famosi, Stefano Pioli, per la categoria premio per lo sport, Matteo Marani per il premio nazione per il giornalismo sportivo e infine l’allenatore della Fiorentina Vincenzo italiano per il premio personaggio emergente. Per la società viola era presente, come mostra la foto di FirenzeViola, Maurizio Niccolini, scouting del settore giovanile viola. Altri premi: premio nazionale alla carriera per Alfredo Trentalange, premio Nereo Rocco "città di Firenze" a Wanny Di Filippo, Premio speciale Settignanese a Enrico Ruggeri e infine i premi Diavoli d'argento a Radio Sportiva e Alessandra Rossi.