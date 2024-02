ITALIANO, Oggi vista voglia di vincere. Belotti che fame

NOTIZIE DI FV MESSAGGI CHIARI IN CAMPO E IN CURVA. SULLA GARA HA AVUTO RAGIONE IL DG Non vorrei parere polemica dopo una partita dove la Fiorentina ha vinto per 5-1, arrivando alla prima vittoria di questo 2024, ma mi viene da sorridere su alcune affermazioni del Mister in merito a colui che è stato il protagonista del pomeriggio di ieri e non mi... Non vorrei parere polemica dopo una partita dove la Fiorentina ha vinto per 5-1, arrivando alla prima vittoria di questo 2024, ma mi viene da sorridere su alcune affermazioni del Mister in merito a colui che è stato il protagonista del pomeriggio di ieri e non mi... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 12 febbraio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi