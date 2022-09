ITALIANO, Il suo avviso: "Non sottovalutiamo l'RFS"

Nella giornata di oggi Vincenzo Italiano ha presentato la sfida di Conference League di domani (ore 18:45) contro i lettoni dell'RFS. In una lunga conferenza stampa, l'allenatore viola ha espresso con convinzione il concetto di non voler sottovalutare gli avversari e la volontà di limitare al minimo gli errori in fase di possesso. Per leggere tutte le sue dichiarazioni, clicca QUI.