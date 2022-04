ITALIANO, Gara storta. L'Europa non è un obbligo

Al termine di Fiorentina-Udinese, conclusa col pesante passivo di 0-4, il tecnico dei viola Vincenzo Italiano ha parlato a Skysport di diversi temi, dalla prestazione della squadra alla lotta europea che adesso si fa più complicata: "In casa andavamo forte fino a questa partita. Può capitare di incepparsi, ma il 4-0 subito è pesante. Ho cercato di mettere gente che ha bisogno di recuperare minuti, avevamo bisogno della qualità di Bonaventura, Torreira ed Odriozola e che loro rientrino in forma. Non siamo riusciti a rimediare ad un avvio poco positivo, anche se abbiamo battuto tante punizioni e corner. Giornata storta, è giusto perdere con partite così. Le partite non vanno complicate in questa maniera. Risultati così rotondi non fanno bene ma bisogna dimenticarli e ripartire. Abbiamo avuto tante opportunità, non può finire 0-4 una partita del genere. La gara è nata male, si è complicata alla fine, la frustrazione di voler recuperare ti fa sbilanciare. Già da domani penseremo alla sfida col Milan".

L'Europa per la società è un obiettivo fisso o sarebbe un surplus?

"No no, gli obiettivi erano altri. Ricreare entusiasmo e non far soffrire questa piazza. Adesso noi ci teniamo a mantenere la classifica che ci siamo guadagnati. Questo è per ora un campionato fantastico della Fiorentina, se si dovesse concludere in Europa sarebbe straordinario. Oggi per quanto fatto dobbiamo essere contenti e felici".

Come si riparte?

"Si riparte pensando alle prossime partite. Adesso abbiamo 4 gare in 20 giorni. Oggi era un recupero, mettere dentro in classifica punti era importante, non ci siamo riusciti ma adesso dobbiamo continuare a lottare. Nelle ultime due non siamo stati la solita Fiorentina".

Si aspettava di più da Cabral e Piatek?

"Quando perdi una partita così è tutto il collettivo a non girare, anche se nel primo tempo abbiamo avuto varie occasioni per fare gol. Abbiamo preso gol su alcune ingenuità, però è vero che lì davanti quando hai tante occasioni devi essere concreto, sennò perdi le partite".