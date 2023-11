ITALIANO, C'è un bel clima, siamo carichi. Beltran e Kayo...

FirenzeViola.it

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club gigliato in vista della gara di domani contro il Milan. Questa una delle notizie più lette oggi su FirenzeViola.it. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: "Si riparte carichi, motivati. Arriviamo da una vittoria che ci ha permesso di ripartire e mettere punti in campionato, vogliamo migliorare ancora la nostra classifica anche se abbiamo davanti un impegno difficile. Vediamo domani quali saranno le risposte. C'è un bel clima...".

Come stanno Beltran e Kayode?

"Beltran bene, ha intensificato in questa settimana ed è con noi. Kayo sta molto meglio però preferiamo tenerlo a Firenze e farlo allenare per averlo nei prossimi impegni visto che giovedì abbiamo un altro impegno importante".

