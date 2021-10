ITALIANO, Barra dritta su Vlahovic: fiducia nel serbo

Tra le notizie più lette nella giornata di oggi su Firenzeviola.it c'è stata quella relativa all'approfondimento che la nostra redazione ha dedicato al momento che sta vivendo il tecnico viola Vincenzo Italiano: il tecnico infatti va avanti per la sua strada, partendo da dove aveva lasciato, ossia da un lavoro di gruppo e da un sistema di gioco che sta dando i suoi frutti. Avanti, tappandosi occhi e orecchie, per non leggere e sentire le mille voci di un ambiente in fermento per la questione Vlahovic e non solo. Il tecnico ha nell'attaccante un punto di riferimento del reparto che, al netto dello stato d'animo del giocatore che lui stesso dovrà valutare, al momento ha bisogno del serbo.

