INZAGHI, SAN SIRO E PIÙ DI UN TABÙ DA SFATARE

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Alle ore 18 la Fiorentina scenderà in campo contro l’Inter, nella sfida valevole per la 28° giornata di Serie A. Vincenzo Italiano vuole dare continuità agli ottimi risultati ottenuti prima della sosta, ma per farlo dovrà fare i conti più di qualche tabù che riguarda i nerazzurri.

Come abbiamo scritto anche ieri, l’allenatore dei Viola non ha mai battuto Simone Inzaghi, né da allenatore della Fiorentina né da allenatore dello Spezia. Infatti fino ad oggi ha raccolto il misero bottino di un punto in 5 partite contro l’attuale allenatore dell’Inter. Oltre a ciò c’è da aggiungere che la squadra gigliata non vince a San Siro contro l’Inter da ben 8 anni, più precisamente dal 27 settembre 2015, quando Kalinic e Ilicic illuminarono Milano a suon di gol e assist, contribuendo in maniera diretta alla vittoria finale per 4-1. Infine, Vincenzo Italiano, nei 5 precedenti da allenatore contro i nerazzurri, ha ottenuto solo 2 pareggi e 3 sconfitte: ancora nessuna vittoria.

Insomma, dando uno sguardo ai numeri questi sono tutt’altro che incoraggianti, ma in ogni caso appartengono al passato. Guardando al presente i momenti delle due squadre sono differenti, praticamente opposti: la Fiorentina è reduce da 4 vittorie consecutive in campionato, mentre l’Inter nelle ultime 5 ne ha perse ben 3, portando la tabella delle sconfitte a quota 9. Per entrambe inoltre sembra che la possibilità di dare una svolta alla stagione passi dalle coppe ed ecco che, seppur i nerazzurri non siano ancora certi di arrivare fra le prime quattro della classe, le semifinali di Coppa Italia rappresentano una sana distrazione.