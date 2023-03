ITALIANO, Non ha mai vinto contro Inzaghi: i precedenti

Fonte: A cura di Jacopo Massini

Dopo la pausa per le nazionali, la Fiorentina tornerà in campo domani alle ore 18 contro l'Inter. I nerazzurri, al contrario dei Viola, non sono reduci da un bel periodo, ma l'esito finale è tutt'altro che scontato. Oltre ai 22 in campo, la sfida sarà anche tra i due allenatori in panchina, che si affronteranno per la sesta volta in carriera dalla panchina.

Guardando ai precedenti, questi sorridono decisamente a Simone Inzaghi, che nelle cinque sfide totali contro Vincenzo Italiano ha totalizzato 4 vittorie e un solo pareggio (l'1-1 dello scorso anno, con le reti di Torreira e Dumfries). Nella sfida dell'andata la squadra di Vincenzo Italiano ha visto svanire la possibilità di portare a casa un punto con la rete di Mkhitaryan, mentre lo scorso anno, sempre in casa, i nerazzurri ribaltarono la rete di Riccardo Sottil che aveva permesso ai Viola di chiudere il primo tempo in vantaggio.

I primi due incroci da allenatori risalgono invece alla stagione 2020/2021, quando Inzaghi era sulla panchina della Lazio e Italiano su quella dello Spezia. Anche in quei casi arrivarono due sconfitte, entrambe per 2-1. Quanto al conto dei gol sono 12 quelli fatti dalle squadre di Inzaghi, mentre solo 7 quelli dalle squadre di Italiano. L'attuale allenatore Viola proverà dunque a trovare il primo guizzo da tre punti, ma non sarà facile contro un avversario che detiene una media di 2,60 punti contro di lui.