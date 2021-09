INTESE INTERROTTE E OCCASIONI DA SFRUTTARE

Nazionali gioie e dolori, soprattutto per chi, come la Fiorentina, aveva trovato in Nico Gonzalez una spalla perfetta per Vlahovic e viceversa, nel tridente d'attacco. Un'intesa balzata agli occhi di tutti gli addetti ai lavori nelle due gare di campionato che fanno essere ottimisti sulla coppia per il futuro viola ma che già alla terza giornata potrebbe non essere riproposta in campo. Come è noto infatti c'è una polemica da parte dei club europei per aver dovuto concedere i giocatori alle Nazionali sudamericane, giocatori che nel week end rischiano di arrivare a ridosso delle gare e ovviamente stanchi da impegni e viaggi. La Fiorentina giocherà di sabato a Bergamo e dunque ha tre giocatori impegnati oltreoceano, Pulgar con il suo Cile e Martinez Quarta e appunto Gonzalez nell'Argentina, che rientreranno a poche ore dal difficile impegno. L'Atalanta, alle prese anch'essa con 16 convocazioni- tra cui Musso in Argentina -e alcuni infortuni (da ultimo proprio dalle Nazionali, Piccoli e Gosens), ha per esempio potuto risparmiare Muriel e Zapata non andati in Columbia appunto perché infortunati, ma certo con tempo a disposizione per recuperare (si allenano a parte a sette giorni dall'incontro).

Insomma il problema come detto riguarda tutti i club di serie A ma per la squadra viola con un allenatore e meccanismi nuovi e giocatori che avevano trovato momentaneamente la quadra, cambiare già alla terza di campionato non è il massimo. Sarà comunque l'occasione per chi entrerà in campo di dimostrare il proprio valore, come Sottil che potrebbe sostituire Gonzalez. Per il giocatore un'occasione anche per farsi vedere in chiave azzurra, visto che Mancini, nonostante l'esterno abbia fatto del gruppo dell'Under21, per questa mandata di partite non lo ha preso in considerazione. In mezzo al campo invece potrebbe fare il suo debutto Torreira, se in questi giorni riuscirà però a convincere Italiano di essere già pronto a partire titolare. In mezzo alla difesa infine la Serbia restituirà un Nastasic capitano e pronto dunque a prendere in mano anche la retroguardia viola proprio accanto al suo compagno di Nazionale Milenkovic sempre che in questi 15 giorni Igor non abbia guadagnato punti agli occhi del tecnico, dopo un esordio poco convincente. Al netto, ovviamente, di problemi fisici dei 13 giocatori che rientreranno in settimana.